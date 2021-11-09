Гостем "The City. Говорим" станет музыкальный критик Николай Овчинников

Фото: facebook.com/noovchinnikov

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет музыкальный критик Николай Овчинников. Эфир пройдет в ночь на среду, 10 ноября.

В беседе с ведущим Дмитрием А. Быковым Овчинников расскажет о популярности Оксимирона и возвращении шведской группы ABBA спустя 40 лет.

Ранее гостем программы стала актриса Лянка Грыу. В программе "The City. Говорим" она рассказала, зачем нужно членство в гильдии американских актеров, если большую часть времени она снимается в России.