Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем. Президент прибыл в Большой театр, поднялся на сцену, лично вручил Пахмутовой большой букет цветов.
Он также удостоил ее высшей награды России – орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение состоится в Кремле.
"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", – сказал президент, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Пахмутова своей музыкой способна проникать в самую душу и находить главное. Глава государства обратил внимание, что ее композиции завораживают безупречным рисунком и глубиной исполнения.
"Хочу вас проинформировать, что мной подписан указ о награждении вас самым высоким орденом нашей страны – Андрея Первозванного. Для меня удовольствие и честь вручить его Вам, как и положено, на торжественной церемонии в московском Кремле", – заявил Путин.
Пахмутова поблагодарила президента за высокую награду. Она отметила, что Андрей Первозванный – великий человек, и для нее большая честь получить такую награду.
"Хочу вам пожелать счастья, здоровья, здоровья очень крепкого, потому что у нас великие люди, великая страна, чтобы получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны, счастья вам и здоровья", – сказала Пахмутова президенту.
Народная артистка СССР Александра Пахмутова 10 ноября дает концерт на сцене Большого театра. В субботу ей исполнилось 90 лет.
Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом. В 1942-1943 годах она находилась в эвакуации в Караганде.
На счету композитора четыре сотни песен, многие из них она написала в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым.
Юбилейный концерт Александры Пахмутовой пройдет в Москве
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