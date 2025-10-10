Худрук "Эрмитажа" встретился со студентами колледжа на "Уроке со звездой"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Художественный руководитель Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин встретился со студентами Московского театрального колледжа имени Л.А. Филатова в рамках проекта "Урок со звездой", передает портал мэра и правительства столицы.

В ходе встречи он рассказал студентам о своей работе в Московском театре на Таганке, а также о многолетнем знакомстве с народным артистом России Леонидом Филатовым, в честь которого назван колледж.

Левитин отметил, что они вместе работали на Таганке и что ему приятно, что есть место, носящее имя "очень забавного, но вполне закрытого" артиста.

"Мне интересно, что тут делают филатовцы, поэтому я здесь. Такие встречи, безусловно, нужны и студентам: они становятся ближе к живым людям, к живому делу. Когда видишь новых людей, тем более студентов, ты и сам меняешься к лучшему. Была искренность и импровизация", – поделился художественный руководитель.

По его словам, такие диалоги дают "взаимный творческий импульс". Педагоги и студенты колледжа, в свою очередь, отметили, что общение с признанным мастером дало возможность открыть для себя новые грани профессии и переосмыслить пути профессионального роста.

Это уже третий сезон проекта "Урок со звездой". Данная инициатива создает уникальную платформу для творческого диалога между выдающимися представителями культуры и искусства с молодежью.

В первых двух сезонах приняли участие более 40 известных деятелей культуры, например Пелагея, Нонна Гришаева, британский дирижер Джереми Уолкер и многие другие. Третий сезон проекта открыла актриса театра и кино Елена Захарова.

