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12:14

Сергей Полунин возглавит академию хореографии в Севастополе

культура

12:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всемирно известный артист балета Сергей Полунин назначен и.о. ректора Севастопольской академии хореографии.

"Назначить Полунина Сергея Владимировича исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" с 12 августа 2019 года до проведения выборов ректора", – сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Полунин родился 20 ноября 1989 в Херсоне. В 13 лет он переехал в Лондон для учебы в Школе Королевского балета.

Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона. В 2012 году танцовщик стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского – Немировича-Данченко, а также приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета, в 2016 году — приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене.

Получил гражданство РФ в ноябре 2018 года. Известен и как киноактер – он исполнял роли в фильмах "Щелкунчик и четыре королевства" (2018), "Красный воробей" (2018), "Убийство в Восточном экспрессе" (2017).

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