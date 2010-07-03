Сергей Полунин возглавит академию хореографии в Севастополе

Всемирно известный артист балета Сергей Полунин назначен и.о. ректора Севастопольской академии хореографии.
"Назначить Полунина Сергея Владимировича исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" с 12 августа 2019 года до проведения выборов ректора", – сообщается на сайте министерства культуры РФ.
Полунин родился 20 ноября 1989 в Херсоне. В 13 лет он переехал в Лондон для учебы в Школе Королевского балета.
Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона. В 2012 году танцовщик стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского – Немировича-Данченко, а также приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета, в 2016 году — приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене.
Получил гражданство РФ в ноябре 2018 года. Известен и как киноактер – он исполнял роли в фильмах "Щелкунчик и четыре королевства" (2018), "Красный воробей" (2018), "Убийство в Восточном экспрессе" (2017).
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