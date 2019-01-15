Сергей Полунин сделал новый пост после скандальной записи о полных людях

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Артист балета Сергей Полунин, чья запись в сети Instagram о полных людях вызвала международный скандал, опубликовал новый пост.

В ленте танцовщика появился снимок земного шара, который сопровождает комментарий: "Мы не можем сравнять или сделать одинаковую Мужскую и Женскую энергию. Это нарушит Баланс Природы и Жизни. Я этого не допущу".

Ранее сообщалось, что Парижская опера отказалась работать с Сергеем Полуниным. Причина – запись о том, что полнота – это "некрасиво", а ее причина – лень. Директор французского театра посчитала это высказывание недостаточно политкорректным.

Полунин получил гражданство РФ в ноябре 2018 года. В разное время сотрудничал с Королевским балетом в Лондоне, Московским музыкальным театром им. Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирским театром оперы и балета и Баварским государственным балетом. Известен как киноактер – он исполнял роли в фильмах "Щелкунчик и четыре королевства" (2018), "Красный воробей" (2018), "Убийство в Восточном экспрессе" (2017).

