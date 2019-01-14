Парижская опера отказалась работать с Сергеем Полуниным

Премьера в Парижской опере пройдет без участия Сергея Полунина
Опера Гарнье в Париже прервала сотрудничество с Сергеем Полуниным. Решение приняла директор по танцу Орели Дюпон. Причина – негативные высказывания артиста о полных людях, сообщается в официальном аккаунте театра в Twitter.
Таким образом отменено участие Полунина в постановке "Лебединого озера".
Общественный резонанс вызвала запись танцовщика Instagram, в которой он заявил, что полнота – это "некрасиво", а ее причина – лень. На следующий день после публикации комментарий был удален.
В ноябре прошлого года танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство России.
Полунин родился 20 ноября 1989 в Херсоне. В 13 лет он переехал в Лондон для учебы в Школе Королевского балета. Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона. В 2012 году танцовщик стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского – Немировича-Данченко, а также приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета, в 2016 году — приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене.
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