Ушел из жизни известный стрит-арт художник Александр Жунев

Известный пермский уличный художник Александр Жунев скончался от остановки сердца. Он создал 12-метровый портрет Сергея Есенина и изображение распятого Юрия Гагарина. Проститься с ним горожане смогут в субботу, сообщила жена художника Анна Жунева в социальной сети "ВКонтакте". На момент смерти художнику было 34 года.
"Вчера не стало Саши, моего мужа. Он умер ночью в поезде, направляясь из Москвы домой, в Пермь. Уснул и больше не проснулся", – рассказала она. По словам Жуневой, сочувствующие могут посетить церемонию прощания 11 августа или просто зажечь свечи возле работ художника.
Александр Жунев – уличный художник из Перми. Он получил известность за свои картины, нарисованные в родном городе. Самой известной долгое время был портрет Есенина, площадью 160 квадратных метров. На здании, примыкающем слева от портрета, Жунев поместил два первых четверостишия стихотворения "Не жалею, не зову, не плачу", а справа нарисовал березу.
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