В "Москино" бесплатно покажут картины–номинанты на приз мэра

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В сети кинотеатров "Москино" бесплатно покажут отечественные фильмы–номинанты на приза мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве". Киносеансы пройдут с 17 по 24 июля.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в шорт-лист вошли 10 картин, сюжет которых происходит в современной Москве. Среди них "Большой" Валерия Тодоровского, "Притяжение" Федора Бондарчука, "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, Павла Руминова, Натальи Меркуловой, Алексея Чупова, Евгения Шелякина, Резо Гигинеишвили и Нигины Сайфуллаевой, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Призрак" Александра Войтинского и другие. Список определило экспертное жюри в июне.
Проголосовать за понравившийся фильм после просмотра можно будет на портале проекта "Активный гражданин". Картина, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время подведения итогов. Победитель станет известен 25 августа.
Также в середине июля сеть кинотеатров "Москино" покажет фильмы Элема Климова в честь 85-летия со дня рождения режиссера. Ретроспективу работ Климова можно будет увидеть с 9 по 11 июля. В программу вошли лучшие работы режиссера.
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