Сеть кинотеатров "Москино" покажет фильмы режиссера Климова

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Сеть кинотеатров "Москино" покажет фильмы Элема Климова в честь 85-летия со дня рождения режиссера. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Он снимал редко, но очень метко. Лучшие фильмы, такие как "Иди и смотри", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", до сих вызывают сильные эмоции", – написал мэр Москвы.

Ретроспективу работ Климова можно будет увидеть с 9 по 11 июля. В программу вошли лучшие работы режиссера.

Ранее сообщалось, что 7 и 8 июля бесплатные показы романтических фильмов советских режиссеров пройдут в сети кинотеатров "Москино" накануне Дня семьи, любви и верности. Среди них "Девушка без адреса", "Когда деревья были большими" и один из самых трогательных фильмов – "Любовь и голуби".

День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. В 2018 году приурочить свадьбу к празднику пожелали свыше тысячи пар.