Советские романтические фильмы покажут в столичных кинотеатрах ко Дню семьи

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Бесплатные показы романтических фильмов советских режиссеров пройдут в сети кинотеатров "Москино" накануне Дня семьи, любви и верности, сообщил в своем Twitter Сергей Собянин.

"В эти выходные, в честь Дня семьи, любви и верности, в сети кинотеатров "Москино" пройдут бесплатные показы романтических картин. Среди них "Девушка без адреса", "Когда деревья были большими" и один из самых трогательных фильмов – "Любовь и голуби", – написал глава города.

Ранее сообщалось. что в честь праздника в городе разместят более 600 поздравительных открыток и плакатов. На них изображены покровители семьи и брака – муромский князь Петр и его жена Феврония, а также символ праздника – ромашки. На каждой открытке написана фраза "Семья – единство помыслов и дел".

День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. В 2018 году приурочить свадьбу к празднику пожелали свыше тысячи пар.

Праздник отмечают в России с 2008 года, он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии – покровителей брака.