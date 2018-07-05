Советские романтические фильмы покажут в столичных кинотеатрах ко Дню семьи

5 июля, 17:28
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Бесплатные показы романтических фильмов советских режиссеров пройдут в сети кинотеатров "Москино" накануне Дня семьи, любви и верности, сообщил в своем Twitter Сергей Собянин.
"В эти выходные, в честь Дня семьи, любви и верности, в сети кинотеатров "Москино" пройдут бесплатные показы романтических картин. Среди них "Девушка без адреса", "Когда деревья были большими" и один из самых трогательных фильмов – "Любовь и голуби", – написал глава города.
Ранее сообщалось. что в честь праздника в городе разместят более 600 поздравительных открыток и плакатов. На них изображены покровители семьи и брака – муромский князь Петр и его жена Феврония, а также символ праздника – ромашки. На каждой открытке написана фраза "Семья – единство помыслов и дел".
День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. В 2018 году приурочить свадьбу к празднику пожелали свыше тысячи пар.
Праздник отмечают в России с 2008 года, он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии – покровителей брака.
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