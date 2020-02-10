Российская премьера оперы "Капулети и Монтекки" Беллини пройдет в Доме музыки

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Первую в России сценическую версию оперы Винченцо Беллини "Капулети и Монтекки" с элементами иммерсивного спектакля представят молодые солисты московских музыкальных театров в Московском международном Доме музыки. 28 февраля в исполнении также примут участие солисты детского музыкального театра имени Н. Сац, вокальный ансамбль Arielle под руководством Эльмиры Дадашевой и оркестр "Новая Москва".
Лирическая трагедия на либретто Ф. Романи по произведениям Шекспира, Банделло и других итальянских писателей предстанет как полноценная оперная постановка, но с элементами иммерсивного спектакля, что позволит зрителям почувствовать себя участниками театрального действа.
Новую "Историю любви Ромео и Джульетты... не по Шекспиру" представит молодая команда постановщиков и исполнителей, выпускников Московской консерватории и ГИТИСа, солистов московских музыкальных театров. Постановка даст зрителям возможность по-новому взглянуть на вечную историю любви. Казалось бы, те же персонажи, место и время действия, но логика характеров и событий окажется совсем иной. Мужскому миру с его культом войны и амбициями правящих элит противостоит любовь Ромео и Джульетты, именно поэтому Беллини сближает голоса влюбленных по тембровому звучанию, написав партию Ромео для женского голоса меццо-сопрано. Роль неистового Ромео, предводителя клана Монтекки, в спектакле исполняет выпускница ГИТИСа, солистка театра имени Наталии Сац Мария Козлова.
Объединенное пространство зрительного зала и сцены превращено в огромный дом главы клана Капулети. Рассаживаясь не только в зале, но и на сцене, зрители оказываются в едином поле с героями, эмоционально и физически проникая в каждую сцену. История Ромео и Джульетты выносится на открытый публичный суд, где бесстрастный "доктор" Лоренцо каждому герою готов вынести приговор и поставить смертельный диагноз.
Но главная истина заключается в музыке Беллини – именно она заставляет в финале плакать по окончательно утраченной возможности настоящей любви.
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