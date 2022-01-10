Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал самым просматриваемым у россиян 31 декабря

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), режиссер – Леонид Гайдай
Самой просматриваемой кинолентой 31 декабря в России стал фильм "Иван Васильевич меняет профессию" на Первом канале, следует из данных Mediascope, которые приводит РИА Новости.
Отмечается, что рейтинг данного фильма составил 7,4%, а доля телесмотрения – 20,3%.
На втором месте оказалась картина "Бриллиантовая рука", которую показали на "России 1", с рейтингом 6,6%, доля телесмотрения равна 20,4%.
Третье место заняли "Джентльмены удачи" с 6%, которых можно было посмотреть на "России 1", доля просмотров составила 16,6%. Четвертую позицию заняла кинолента "Ирония судьбы, или с легким паром" ("Россия 1") с рейтингом в 5,2%, доля – 17,4%.
На последнем месте оказался "Служебный роман" на Первом канале с 5,2%, доля просмотров – 18,6%.
Ранее в России вышел специальный эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс". Ленту разместил онлайн-кинотеатр "Амедиатека". Актеры франшизы вернулись на съемочную площадку, чтобы вспомнить, как снимался фильм "Гарри Поттер и философский камень", вышедший на экраны в 2001 году.
"The City": спецвыпуск "Гарри Поттера" к 20-летию старта франшизы
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