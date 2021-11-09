Актер Дин Стоквелл, сыгравший в "Дюне" Линча, умер на 86-м году жизни

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Американский актер Дин Стоквелл, известный по ролям в сериале "Квантовый скачок" и фильмах Дэвида Линча, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

По информации источников издания, артист умер в собственном доме в США. О причинах его смерти не сообщается.

Дин Стоквелл родился в 1936 году. За карьеру он успел принять участие в съемках популярных сериалов "Коломбо", "Команда "А", "Полиция Майами" и других. Широкую известность получил благодаря исполнению одной из главных ролей в сериале "Квантовый скачок" (1989–1993), а также фильмам режиссера Дэвида Линча "Дюна" (1984) и "Синий Бархат" (1986).