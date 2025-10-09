Сериал "Декстер: Воскрешение" продлен на второй сезон

Фото: кадр из фильма "Декстер: Воскрешение"; режиссер – Маркос Сига, Моника Реймунд; производство – Showtime Studios

Американский стриминговый сервис Showtime объявил о продлении сериала "Декстер: Воскрешение", опубликовав на официальном видеоканале проекта обращение исполнителя главной роли Майкла Си Холла.

"Нам "дали зеленый свет" на новый сезон. История продолжается, команда сценаристов уже работает, и скоро появятся подробности", – сообщил артист.

Он сыграет Декстера Моргана и во втором сезоне проекта. Сюжет будет разворачиваться спустя две недели после событий финала первой части.

История прервалась на том, что в героя стрелял его сын Харрисон. Выйдя из комы, Декстер узнает, что молодой человек исчез, и отправляется в Нью-Йорк на его поиски.

В сериале также сыграют Ума Турман, Джек Олкотт, Нтаре Гума Мбахо Мвине, Кадия Сараф, Доминик Фумуса, Эмилия Суарес, Питер Динклейдж и Джеймс Ремар и другие артисты. Производством продолжения "Декстера" занимаются компании Paramount Television Studios и Counterpart Studios.

