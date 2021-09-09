Актриса Джейми Ли Кертис получила "Золотого льва"

Фото: AP Photo/Domenico Stinellis

Американская актриса Джейми Ли Кертис удостоилась почетного "Золотого льва" за выдающиеся карьерные достижения на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает "Мир 24".

На торжественной церемонии 8 сентября жюри отметило важный вклад 62-летней актрисы в кинематограф.

Кертис поблагодарила судей и экспертов, а также рассказала о новой части серии фильмов ужасов "Хэллоуин", в которой она по традиции сыграла одну из главных ролей. Новая картина под названием "Хэллоуин убивает" выйдет на российские экраны 21 октября.

78-й Венецианский кинофестиваль стартовал в Италии 1 сентября. Конкурсную программу открыла картина "Параллельные матери" Педро Альмодовара с Пенелопой Крус в одной из главных ролей. В рамках основного конкурса запланирован показ 21 ленты, в том числе и одной российской. Кинофестиваль продлится на острове Лидо до 11 сентября.