Школьники смогут попробовать себя в медицине в музее "Живые системы"

12:17
12:17
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Фото: предоставлено организаторами
Музей человека "Живые системы" каждый летний сезон готовит для юных любителей науки специальные проекты. В этом году музей, где представлено больше 150 экспонатов, стал еще интереснее: там доступна программа "Живые каникулы", в рамках которой детей ждут не только развлечения, но и образовательные мероприятия, не требующие дополнительной научной подготовки.
Каждый желающий сможет попробовать свои силы в медицине, поучаствовать в веселых конкурсах, захватывающих квестах, интерактивных играх, научных шоу и многом другом. В рамках "Живых каникул" состоится долгожданная презентация необычных экспонатов, в том числе:
В августе на "Живых каникулах в Музее" юные посетители узнают о важности гигиены полости рта и почистят зубы огромной щеткой, ненадолго станут ленивцами и познакомятся с новыми удивительными фактами о собственном организме. Главным событием этого летнего сезона станет открытие гигантского муравейника – целого подземного мира, созданного армией настоящих живых муравьев!
А в сентябре в музее можно будет дополнить школьные знания по биологии: в игровой форме здесь расскажут о том, что и как функционирует внутри живых систем.
Экспозиция состоит из разделов "Измерь себя", "Сердечно-сосудистая система", "Дыхательная система", "Пищеварительная система", "Опорно-двигательная система", "Регуляторные системы", "Репродуктивная система", "Эволюция", "Восприятие". Экспонаты занимают два этажа.
Посетителям предоставляется возможность не только все разглядывать, но и выполнять множество действий: кричать, прыгать, кидать мяч, мерзнуть рядом с айсбергом и даже заниматься греблей. Отдельно стоит отметить зал "Трудности привычного": здесь можно на себе прочувствовать то, с чем каждый день сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.
Музей человека "Живые системы" открыт ежедневно: по будням с 09:30 до 19:00, по выходным с 10:00 до 20:00.
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