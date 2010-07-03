Школьники смогут попробовать себя в медицине в музее "Живые системы"

Фото: предоставлено организаторами

Музей человека "Живые системы" каждый летний сезон готовит для юных любителей науки специальные проекты. В этом году музей, где представлено больше 150 экспонатов, стал еще интереснее: там доступна программа "Живые каникулы", в рамках которой детей ждут не только развлечения, но и образовательные мероприятия, не требующие дополнительной научной подготовки.

Каждый желающий сможет попробовать свои силы в медицине, поучаствовать в веселых конкурсах, захватывающих квестах, интерактивных играх, научных шоу и многом другом. В рамках "Живых каникул" состоится долгожданная презентация необычных экспонатов, в том числе:

"Лапароскопия" – расскажет детям о хирургических операциях без разрезов;

"Механика дыхания" – позволит увидеть легкие со стороны и понять все тонкости процесса дыхания;

"Тромбообразование" – этот экспонат покажет, из чего стоит тромб, почему он опасен и как избежать его образования;

"Агрессометр" – при помощи него посетители смогут измерить уровень собственной агрессии;

"Координация движения" – данный экспонат поможет проверить зрительно-моторную координацию и развить новые таланты.

В августе на "Живых каникулах в Музее" юные посетители узнают о важности гигиены полости рта и почистят зубы огромной щеткой, ненадолго станут ленивцами и познакомятся с новыми удивительными фактами о собственном организме. Главным событием этого летнего сезона станет открытие гигантского муравейника – целого подземного мира, созданного армией настоящих живых муравьев!

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Где: Музей человека "Живые системы"

Билеты: от 405 рублей. Детали доступны

Музей человека "Живые системы"от 405 рублей. Детали доступны по ссылке.

А в сентябре в музее можно будет дополнить школьные знания по биологии: в игровой форме здесь расскажут о том, что и как функционирует внутри живых систем.

Экспозиция состоит из разделов "Измерь себя", "Сердечно-сосудистая система", "Дыхательная система", "Пищеварительная система", "Опорно-двигательная система", "Регуляторные системы", "Репродуктивная система", "Эволюция", "Восприятие". Экспонаты занимают два этажа.

Посетителям предоставляется возможность не только все разглядывать, но и выполнять множество действий: кричать, прыгать, кидать мяч, мерзнуть рядом с айсбергом и даже заниматься греблей. Отдельно стоит отметить зал "Трудности привычного": здесь можно на себе прочувствовать то, с чем каждый день сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Музей человека "Живые системы" открыт ежедневно: по будням с 09:30 до 19:00, по выходным с 10:00 до 20:00.