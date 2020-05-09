В Москве подготовили подборку образовательных приложений для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ассоциация классных руководителей составила подборку учебных материалов для школьников к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В специальном разделе библиотеки "Московской электронной школы" разместили историческую викторину из 20 вопросов, а также кадры военной хроники и фильм о маршале Советского Союза Георгии Жукове.

Еще в одном интерактивном приложении можно прочитать про людей, получивших звание Героя Советского Союза. Таковых официально более 11 тысяч, а некоторые были удостоены этой награды несколько раз.

Приложение "Оружие Победы" посвящено оружию, разработанному в военные годы специально для армии. К ним, например, относится автомат Калашникова.

