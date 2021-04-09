Картину за сотни миллионов евро пытались продать за 1,5 тыс

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Картину, которую хотели продать за 1,5 тысячи евро, сочли потерянным шедевром Караваджо. Отмечается, что она стоит десятки миллионов евро, сообщает New York Times.

Так, испанский аукционный дом Ansorena планировал выставить на торги полотно, которое приписывали неизвестному художнику из окружения испанского живописца XVII века Хосе де Риберы. Начальная стоимость составляла 1,5 тысячи евро (138 тысяч рублей).

О планируемом аукционе узнали лондонские арт-дилеры две недели назад. По их предположениям, настоящим автором картины был Караваджо – итальянский художник XVII века, который считался одним из крупнейших мастеров барокко.

Они посетили Мадрид и лично осмотрели картину. После они убедились, что полотно соответствовало описаниям потерянного Караваджо в записях коллекционеров XVII века, а в роли Понтия Пилата изобразили человека, который позировал для другой картины художника.

В понедельник, 5 апреля, о подозрениях арт-дилеров узнали в Национальном музее Прадо в Мадриде. Спустя два дня музей оповестил об этом министерство культуры Испании. В четверг, 8 апреля, испанские власти запретили вывоз картины из страны, после чего ее сняли с аукциона. На данный момент полотно изучают эксперты.

Ранее сообщалось, что редкий экземпляр комиксов выпуска серии Action Comics, в которой появился Супермен, купили на торгах за рекордные 3,25 миллиона долларов.