Сыгравший Люка Скайуокера Марк Хэмилл получил звезду на Аллее славы Голливуда

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Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в киноэпопее "Звездные войны", получил именную звезду на Аллее славы. Видеозапись с церемонии открытия звезды была опубликована на сайте Аллеи славы.

На торжественном мероприятии присутствовали режиссер Джордж Лукас, актер Харрисон Форд, исполнивший роль капитана звездолета "Тысячелетний сокол" Хана Соло, а также сам Марк Хэмилл.

Именная звезда Марка Хэмилла стала 2630-ой на Аллее славы.

Марк Хэмилл известен не только благодаря "Звездным войнам", он также снимается на телевидении и озвучивает анимационных персонажей. Например, он озвучивал Джокера из мультсериала о Бэтмене.

Ранее стало известно, что режиссер киносаги "Звездные войны" Джей Джей Абрамс заявил о планируемых съемках девятого фильма. Он также сообщил, что его сценарий написан.

Также сообщалось, что выход на экраны девятого эпизода "Звездных войн", завершающего третью трилогию, был перенесен с мая на декабрь 2019 года.