Тодоренко сообщила о проблемах со здоровьем

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на высокую температуру и боль в горле. Об этом сообщает радио КП.

Тодоренко также рассказала, что у нее пропал голос.

"Когда встаю с кровати, то кружится голова, ужасное состояние слабости. Температура держится", – заявила телеведущая.

По ее словам, результат первого теста на COVID-19 оказался отрицательным. Телеведущая отметила, что в настоящее время ждет результат второго теста.

При этом Тодоренко подчеркнула, что переживает за коллег, с которыми она провела в тесном контакте 12 часов.

Ранее сообщалось, что в конце ноября актриса фильма "Стиляги" Инна Коляда попала в больницу. Медикам артистка рассказала, что ее избили.

