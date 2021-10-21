Тодоренко рассказала о необычном способе получить скидку на отдыхе

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Регина Тодоренко рассказала о необычном способе получить скидку в Турции. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Она зашла вместе с подругой в один из сувенирных магазинов Стамбула и для получения скидки решила исполнить песню.

"Мне нужна эта тарелка. Мне нужна она бесплатно. Может быть, хотя бы скидка", – пропели подруги.

Подписчики Тодоренко креативный поход оценили, написав множество положительных комментариев.

"От вас как всегда веет искренностью, теплом и радостью", – отметил один из поклонников телеведущей.

Летом этого года Тодоренко рассказала, что пережила госпитализацию во время отдыха в Турции. Телеведущая написала в одной из публикаций в Instagram, что почти весь отдых болела коронавирусом и провела день рождения в изоляции.