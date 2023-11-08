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08 ноября, 14:23

Культура

Выставку "Записки ювелира" в Историческом музее временно закрыли из-за технических работ

Фото: Агенство "Москва"/Сергей Киселев

Государственный исторический музей (ГИМ) временно приостановил работу выставки "Записки ювелира. Бриллиантовая история" в связи с техническими работами. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"На экспозиции проводятся необходимые технические работы. Мы планируем открыть выставку 16 ноября, если работы не будут окончены раньше", – говорится в сообщении.

О восстановлении работы экспозиции об истории ювелирного искусства в России музей сообщит отдельно. Средства за ранее приобретенные билеты посетителям вернут.

До этого стало известно, что акцию "Ночь искусств", которая проходила в Москве с 4 по 5 ноября, посетили более 370 тысяч человек. Она проводилась под девизом "Россия объединяет". Мероприятия проходили в театрах, музеях, концертных залах, парках, на московских улицах и даже в метро.

"Актуальный репортаж": более 370 тыс человек посетили акцию "Ночь искусств" в столице

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