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Культура

08 ноября 2018, 17:33

Певицу Ольгу Серябкину госпитализировали накануне концерта

культура

Фото: www.instagram.com/serebro_official

Певица Ольга Серябкина попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, выложив фото, где она лежит под капельницей.

Серябкина рассказала, что ее госпитализировали за сутки до сольного концерта. Состоится ли концерт, пока неизвестно. Диагноз певицы также не уточняется.


Месяц назад Серябкина ушла из группы Serebro, в которой пела с 2006 года. Певица решила сосредоточиться над сольным проектом Molly.

При этом она продолжит сотрудничество с лейблом Максима Фадеева MALFA. Также Серябкина примет участие во всех запланированных концертах группы до конца года.

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