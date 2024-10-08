В Нидерландах сотрудник музея выбросил произведение искусства из пивной банки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/lam_museum

В Нидерландах сотрудник музея случайно выбросил произведение искусства, похожее на две пустые пивные банки. Техработник увидел их в лифте и выбросил в мусорное ведро, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на AFP.

Работа французского художника Александра Лаве называется "Все хорошее время, что мы провели вместе". Пивные банки расписаны вручную акриловыми красками, и по словам представителей музея, "на их создание ушло много времени и усилий".

Представитель музея LAM в Лиссе Фрукье Баддин рассказала, что произведения искусства часто оставляют в необычных местах.

"Мы постоянно стараемся удивить посетителя", – пояснила она.

Ранее суд Лондона приговорил экоактивисток Фиби Пламмер и Анну Холланд к 2 годам и 20 месяцам тюремного заключения соответственно за то, что они облили супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи". Инцидент произошел в октябре 2022 года в Национальной галерее Лондона.

Полотно не было повреждено, однако сотрудники галереи зафиксировали незначительные повреждения рамы.