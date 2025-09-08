Студент Гнесинки стал серебряным призером фестиваля Kustendorf Classic Эмира Кустурицы

Фото: Виктор Молодцов

Студент Гнесинки, музыкант Иван Колтунов из Ямала завоевал серебряную матрешку на 12-м фестивале Kustendorf Classic в Сербии. Фестиваль, организованный режиссером Эмиром Кустурицей и компанией "Газпром нефть", проходил в этнографической сербской деревне Дрвенград с 4 по 6 сентября.

"Для молодых людей, которые приезжают сюда, это такая площадка, где можно показать свой талант и провести параллель с другими исполнителями, кто играет здесь. И очень важно, чтобы у нас на фестивале всегда были самые лучшие артисты мира!" – рассказал Кустурица.

В этом году для участия в конкурсе фестиваля жюри выбрало 13 исполнителей из России. Они смогли поехать в Сербию по программе социальных инвестиций "Родные города". Помимо Колтунова, жюри также отметили специальным призом виолончелистку Татьяну Борисову из Москвы.

"Считаю, что успех мне принесли безграничная любовь к музыке, труд и талантливый педагог. Мне в этом плане повезло – на конкурсе я исполнял "Каприс" своего учителя Вячеслава Семенова. Я очень рад, что все так получилось. Даже сама атмосфера Дрвенграда помогла достичь такого результата", – поделился Колтунов.

В жюри конкурса под председательством главного дирижера Ленинградской государственной областной филармонии Михаила Голикова вошли декан Академии искусств Нови-Сада (Сербия) Зоран Краишник и профессор фортепиано и камерной музыки в Консерватории CRD d’Arcueil-Cachan (Франция) Душана Кнежевич.

Как отметил начальник департамента коммуникаций компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль, компания является партнером конкурса уже 12 лет.

"Ведь Kustendorf CLASSIC – это не обычный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей. Это, прежде всего, праздник музыки и неформального общения в неповторимой атмосфере деревни Эмира Кустурицы. И поэтому самый ценный приз, который увезут с собой оттуда ребята, – это яркие эмоции и дружеские связи", – сообщил Дыбаль.

Кульминацией фестиваля стало выступление восходящей звезды оперной сцены Василисы Бержанской. Концерты для гостей дали также скрипач-виртуоз Урош Адамович и пианистка Ева Геворгян. Программу фестиваля дополнили лекции музыковеда Ярослава Тимофеева и дирижера Сергея Смбатяна.

