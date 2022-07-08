Умер звезда "Твин Пикс" Ленни фон Долен

Фото: кадр из фильма "Твин Пикс"; режиссер – Дэвид Линч; производство – Twin Peaks Productions Inc.

Американский актер, звезда телевизионного сериала "Твин Пикс" Ленни фон Долен скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщила его сестра Кэтрин в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

"5 июля мир потерял великолепного человека. <...> Он всегда во всем лидировал: будь то захватывающая беседа, актерское искусство или путешествие в новые места", – написала она.

О причинах смерти актера не сообщалось.

Ленни фон Долен получил популярность благодаря роли Гарольда Смита в "Твин Пикс". Среди кинокартин с ним также известны "Флэш", "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", "Один дома – 3" и другие.