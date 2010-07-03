Образ Божией Матери "Призри на смирение" пробудет в Москве до 8 июня

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Пребывание в столице чудотворной иконы Богородицы "Призри на смирение" продлили до 8 июня, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви.

"С 12 по 25 мая 2019 года икона будет находиться в московском Донском монастыре, с 25 мая по 1 июня – в храме Новомучеников и исповедников Российских в Строгино, а с 1 по 8 июня – в храме Всемилостивого Спаса в Митино", – говорится в сообщении.

Икону привезли 8 апреля из Введенского монастыря Киева в московский храм священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, в Гольяново.

Образ XIX века является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области.