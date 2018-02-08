Скончался актер Геннадий Гарбук

Фото: кадр из фильма "Брестская крепость", режиссер Александр Котт

Советский и белорусский актер Геннадий Гарбук скончался на 84-м году жизни. Это произошло в среду, 7 февраля, сообщает "Газета.ру".

Церемония прощания состоится 9 февраля. Похоронят Гарбука на "Аллее звезд" на Восточном кладбище в Минске.

Гарбук снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Люди на болоте", "Знак беды", "На безымянной высоте", "Государственная граница", "Белые росы". Также сыграл около 50 ролей на сцене театра имени Янки Купалы.

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