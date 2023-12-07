Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в городе в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

XIV Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в столице с 12 по 21 января 2024 года. Мероприятие состоится в Доме музыки, сообщили в пресс-службе учреждения.

Концертные программы представят худрук фестиваля Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России. Кроме того, на мероприятии выступят такие хоровые коллективы, как Московский Синодальный хор, Хор Сретенского монастыря, Большой детский хор имени Попова, Академический большой хор "Мастера хорового пения".

Органный вечер состоится с участием заслуженного артиста РФ Даниэля Зарецкого, уточнили в Доме музыки.

"Рождественский фестиваль всем нам очень дорог, ведь он поднимает Дом музыки как культурный центр на новую духовную высоту и создает особую атмосферу: добра, просвещения, любви, высокой эстетики – всего того, что можно назвать духовным миром, без которого человек не может обойтись", – поделился Спиваков.

Мероприятие 12 января откроет Московский Синодальный хор под руководством Алексея Пузакова. В программе заявлены православные сочинения.

Хор Московского Сретенского монастыря представит свое творчество 17 января, а на следующий день, 18 января, программу из сочинений XVI–XX веков покажет органист Зарецкий.

Кроме того, 20 января зрители смогут увидеть концерт Большого детского хора имени Попова. В финальной части фестиваля организуют представление с участием Спивакова. 21 января вместе с Национальным филармоническим оркестром России он покажет программу, в которую вошли произведение французского композитора Габриэля Форе и сочинение британского композитора Карла Дженкинса, заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что зимний фестиваль "Молодежь Москвы" пройдет в столице 21 декабря. Присоединиться к нему смогут старшеклассники, студенты вузов и колледжей, активисты молодежных проектов и некоммерческих организаций (НКО), а также все желающие от 14 до 35 лет.

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