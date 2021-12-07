Объявлен шорт-лист премии Russian Creative Awards

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Организаторы Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards объявили шорт-лист номинантов. Отбор финалистов проходил с 28 ноября по 5 декабря. На участие было подано свыше трех тысяч заявок из 72 регионов России.

Завершающим этапом премии станет работа большого жюри, которая продлится с 6 по 15 декабря. Церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 18 декабря в концертном зале "Зарядье". Прямая трансляция будет доступна на сайте премии и в официальных сообществах в соцсетях.

Первая независимая Национальная премия создана, чтобы выявить и поддержать проекты с инновационным подходом, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и широкой общественности. Награда вручается в 10 кросс-индустриальных номинациях, включая "Продюсера года", "Коллаборацию года", "Креативный регион года" и другие.