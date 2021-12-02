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Культура

13:42

Премия Russian Creative Awards объявила состав жюри

культура

Фото: пресс-служба Russian Creative Awards

Национальная премия в сфере креативной экономики Russian Creative Awards объявила состав большого жюри премии. Конкурс проводится дирекцией "Российской креативной недели", АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В состав жюри попали 19 экспертов, среди них – топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, государственных корпораций, СМИ, ведущие эксперты медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства, журналисты, признанные лидеры изменений и популяризации креативных индустрий.

В составе жюри:

  • Алексей Агафонов – заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей";
  • Александр Жаров – генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг";
  • Алексей Гореславский – генеральный директор АНО "Институт развития интернета";
  • Алексей Фурсин – руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы;
  • Антон Златопольский – первый заместитель генерального директора ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", генеральный директор телеканала "Россия 1", главный редактор и продюсер детского телеканала "Мульт";
  • Владимир Машков – актер и режиссер театра и кино, сценарист, кинопродюсер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова;
  • Илья Попов – продюсер, президент Ассоциации анимационного кино России, основатель группы компаний "Рики" и проекта Infinity Art;
  • Инна Баженова – основатель фонда In Artibus, издатель международной сети The Art Newspaper, учредитель ежегодной премии The Art Newspaper Russia и фестиваля фильмов об искусстве The Art Newspaper Russia Film Festival;
  • Максим Древаль – генеральный директор российского общества "Знание";
  • Михаил Пиотровский – генеральный директор Государственного Эрмитажа;
  • Наталья Тимакова – заместитель председателя банка ВЭБ.РФ;
  • Роман Емельянов – генеральный директор холдинга "Европейская медиагруппа";
  • Роберт Гндолян – генеральный директор AO "Цифровое Телевидение";
  • Светлана Баланова – генеральный директор АО "Национальная медиа группа";
  • Сергей Кузнецов – архитектор и художник, член-корреспондент Российской академии художеств, главный архитектор Москвы;
  • Сергей Михайлов – генеральный директор информационного агентства ТАСС;
  • Сергей Шаргунов – писатель, заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России, главный редактор журнала "Юность";
  • Софья Троценко – основатель Центра современного искусства "Винзавод", президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод";
  • Фёкла Толстая – журналист, радио- и телеведущая.

"Креативные индустрии все громче заявляют о себе, в том числе в формате авторитетных масштабных премий. Столицу в конкурсе представляют сразу несколько проектов, которые стали заметными событиями в творческой жизни Москвы", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Более сотни экспертов, представляющих различные креативные отрасли, определят финалистов среди нескольких тысяч заявок, поданных на соискание премии. Из их числа члены жюри выберут победителя в каждой из 10 кросс-индустриальных номинаций. Голосование стартует 6 декабря и продлится до 15 декабря.

Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье". Прямая трансляция церемонии награждения победителей Russian Creative Awards будет доступна на сайте премии и в официальном сообществе "ВКонтакте".

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