Премия Russian Creative Awards объявила состав жюри

Фото: пресс-служба Russian Creative Awards
Национальная премия в сфере креативной экономики Russian Creative Awards объявила состав большого жюри премии. Конкурс проводится дирекцией "Российской креативной недели", АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В состав жюри попали 19 экспертов, среди них – топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, государственных корпораций, СМИ, ведущие эксперты медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства, журналисты, признанные лидеры изменений и популяризации креативных индустрий.
В составе жюри:
Более сотни экспертов, представляющих различные креативные отрасли, определят финалистов среди нескольких тысяч заявок, поданных на соискание премии. Из их числа члены жюри выберут победителя в каждой из 10 кросс-индустриальных номинаций. Голосование стартует 6 декабря и продлится до 15 декабря.
Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье". Прямая трансляция церемонии награждения победителей Russian Creative Awards будет доступна на сайте премии и в официальном сообществе "ВКонтакте".
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