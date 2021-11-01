Премия Russian Creative Awards продлила прием заявок

Фото: пресс-служба Russian Creative Awards
Дирекция "Российской креативной недели" совместно с АНО "Креативная экономика" и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив перенесли срок окончания приема заявок на первую Национальную премию в сфере креативной экономики России Russian Creative Awards. Принять участие в конкурсе можно до 5 ноября включительно.
Цель премии – выявить и поддержать проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и массовой аудитории и произвели мощный социокультурный эффект.
Прием заявок ведется на сайте. Лауреаты премии будут выбраны в 10 кросс-индустриальных номинациях в сфере креативных индустрий: "Продюсер года", "Менеджер года", "Меценат года", "Стартап года/прорыв года", "Образовательный проект", "Креаполис года" (креативный кластер/пространство), "Новый культурный код", "Креативный регион года", "Лучший креативный проект из сырьевого бизнеса", "Коллаборация года".
Выдвинуть проект или профессионала на соискание премии имеют право профессиональные гильдии и отраслевые организации. Предложить свою кандидатуру на рассмотрение креативным сообществом может любой желающий, обратившись в гильдию "Российской креативной недели": expert@creativityweek.ru.
Экспертный совет премии сформирует шорт-лист из 50 номинантов. Победителей выберет Большое жюри премии – медийные персоны, признанные лидеры изменений и популяризации креативных индустрий. Основным критерием станет общественный резонанс – обсуждение и признание номинанта в СМИ и профессиональном сообществе.
Торжественная церемония вручения премии состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: