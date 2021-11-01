Премия Russian Creative Awards продлила прием заявок

Фото: пресс-служба Russian Creative Awards

Дирекция "Российской креативной недели" совместно с АНО "Креативная экономика" и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив перенесли срок окончания приема заявок на первую Национальную премию в сфере креативной экономики России Russian Creative Awards. Принять участие в конкурсе можно до 5 ноября включительно.

Цель премии – выявить и поддержать проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и массовой аудитории и произвели мощный социокультурный эффект.

Прием заявок ведется на сайте. Лауреаты премии будут выбраны в 10 кросс-индустриальных номинациях в сфере креативных индустрий: "Продюсер года", "Менеджер года", "Меценат года", "Стартап года/прорыв года", "Образовательный проект", "Креаполис года" (креативный кластер/пространство), "Новый культурный код", "Креативный регион года", "Лучший креативный проект из сырьевого бизнеса", "Коллаборация года".

Выдвинуть проект или профессионала на соискание премии имеют право профессиональные гильдии и отраслевые организации. Предложить свою кандидатуру на рассмотрение креативным сообществом может любой желающий, обратившись в гильдию "Российской креативной недели": expert@creativityweek.ru.

Экспертный совет премии сформирует шорт-лист из 50 номинантов. Победителей выберет Большое жюри премии – медийные персоны, признанные лидеры изменений и популяризации креативных индустрий. Основным критерием станет общественный резонанс – обсуждение и признание номинанта в СМИ и профессиональном сообществе.

Торжественная церемония вручения премии состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье".