Led Zeppelin выиграла суд по делу о плагиате Stairway to Heaven

Фото: AP Photo/Murad Sezer, File

Группа Led Zeppelin выиграла суд по поводу плагиата песни Stairway to Heaven, сообщает "Газета.ру".

Верховный суд США отказался пересматривать данное дело в связи с ходатайством о его возобновлении. Таким образом, оно было окончательно закрыто. В связи с этим решение апелляционного суда, который признал авторство Stairway to Heaven за Led Zeppelin, осталось без изменений.

Судебный процесс длился с 2014 года. Он начался с заявления представителей наследия музыканта Рэнди Калифорнии, создавшего группу Spirit. Они подали иск, поскольку утверждали, что начало знаменитого хита Led Zeppelin является плагиатом вступления песни Taurus, записанной Рэнди в 1968 году.

В 2016 году суд присяжных Лос-Анджелеса не нашел обоснований для подтверждения плагиата. Впоследствии данное решение поддержал апелляционный суд.

Ранее российская группа Little Big получила обвинение в плагиате композиций американского коллектива The Black Eyed Peas. В частности, пользователями Сети были найдены сходства между отрывками из Uno и Go Bananas и песней My Humps. Также похожими признали отрывки песен I'm OK и Scream & Shout.