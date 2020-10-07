Led Zeppelin выиграла суд по делу о плагиате Stairway to Heaven

19:03
Фото: AP Photo/Murad Sezer, File
Группа Led Zeppelin выиграла суд по поводу плагиата песни Stairway to Heaven, сообщает "Газета.ру".
Верховный суд США отказался пересматривать данное дело в связи с ходатайством о его возобновлении. Таким образом, оно было окончательно закрыто. В связи с этим решение апелляционного суда, который признал авторство Stairway to Heaven за Led Zeppelin, осталось без изменений.
Судебный процесс длился с 2014 года. Он начался с заявления представителей наследия музыканта Рэнди Калифорнии, создавшего группу Spirit. Они подали иск, поскольку утверждали, что начало знаменитого хита Led Zeppelin является плагиатом вступления песни Taurus, записанной Рэнди в 1968 году.
В 2016 году суд присяжных Лос-Анджелеса не нашел обоснований для подтверждения плагиата. Впоследствии данное решение поддержал апелляционный суд.
Ранее российская группа Little Big получила обвинение в плагиате композиций американского коллектива The Black Eyed Peas. В частности, пользователями Сети были найдены сходства между отрывками из Uno и Go Bananas и песней My Humps. Также похожими признали отрывки песен I'm OK и Scream & Shout.
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