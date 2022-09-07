Скончался американский писатель и соавтор Стивена Кинга Питер Страуб

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Ушел из жизни американский писатель Питер Страуб, работавший в соавторстве со Стивеном Кингом. Об этом пишет New York Times.

Ему было 79 лет. По словам жены Страуба, писатель скончался в Медицинском центре Ирвинга при Колумбийском университете в результате осложнений, вызванных переломом бедра.

Стивен Кинг назвал Страуба уникальным писателем. Свои произведения он писал в жанрах ужасы, триллер и мистика. Его карьера началась в 1970-х годах. Наиболее известные книги автора:

"Джулия" (1975);

"Возвращение в Арден" (1977);

"История с приведениями" (1979).

Вместе с Кингом он выпустил два романа – "Талисман" (1984) и "Черный дом" (2001).