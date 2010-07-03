Назван день выписки Марка Захарова из больницы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народного артиста СССР Марка Захарова, который в конце августа попал в больницу с двусторонним воспалением легких, выпишут 9 сентября.

"Я только что говорил с ним по телефону. Сейчас он гуляет во дворе Боткинской больницы с дочерью Александрой Захаровой и уверяет, что уже вполне готов вернуться на работу в театр", – цитирует ТАСС директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Артист намерен сразу вернуться к репетициям спектакля "Капкан".

Марк Захаров в разные годы работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

