Концертный зал "Зарядье" получит 14 роялей и 8 фортепиано

Новый концертный зал "Зарядье" получит 14 роялей и восемь фортепиано, передает телеканал Москва 24.
Победителем конкурса на поставку стала знаменитая американская компания "Steinway & Sons". Музыкальные инструменты обойдутся в 154 миллиона рублей. Однако, отмечают специалисты, звучание у "Стейнвеев" – уникальное, поэтому заполучить их мечтают концертные залы по всему миру.
Москвичи смогут оценить новые инструменты и акустические особенности зала в начале сентября. Как ранее сообщил Сергей Собянин, концертный зал "Зарядье" планируют открыть 8 сентября, что станет подарком москвичам ко Дню города. Перед гостями мероприятия выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.
Мэр Москвы объявил о завершении строительства концертного зала в парке "Зарядье" 11 июля. Уточняется, что новый концертный комплекс вмещает два зала: большой – на 1,56 тысячи мест, а также малый – на 400 мест. По словам экспертов, особенностями архитектурного решения большого зала стали его открытый фасад и крыша – уникальная светопрозрачная конструкция, которую называют "стеклянной корой".
Приобрести билеты на концерты в "Зарядье" можно уже сейчас.
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