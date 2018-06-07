В Госдуме прокомментировали запрет FIFA на выступление Чичериной

Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Культурную программу в рамках чемпионата мира по футболу 2018 формирует FIFA, поэтому нет смысла возмущаться по поводу запрета организации на выступление Чичериной на Фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону. Такое мнение высказала депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.

"Россия – хозяйка чемпионата мира, но, с другой стороны, его полностью проводит FIFA, мы им на этот период отдаем свою территорию, заключив договор о сотрудничестве. И, несомненно, они могут диктовать нам многие вещи по своему усмотрению. Так же происходит и на Олимпиадах. Есть специальные документы, в них всё прописывается перед тем, как страна принимает чемпионат такого уровня. И если на каком-то этапе мы согласились с тем, что культурную программу формирует ФИФА, то сейчас нельзя возмущаться", – сказала Журова в беседе с RT.

Она также отметила, что право на проведение ЧМ-2018 Россия получила восемь лет назад. Тогда никто не мог предположить, что произойдет обострение политических отношений между Россией и другими странами.

Ранее стало известно, что FIFA запретила певице Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Международная федерация футбола выразила беспокойство, что последние работы певицы, связанные с военными темами, отразятся на репутации мундиаля.

В FIFA отметили, что матчи ЧМ должны быть политически нейтральными и не должны использоваться в качестве площадки для политических заявлений.