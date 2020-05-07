Российская молодежь назвала свой любимый фильм о Великой Отечественной войне

Кадр из фильма "А зори здесь тихие", режиссер Станислав Ростоцкий

Самым любимым фильмом о Великой Отечественной войне у молодежи стала картина "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого. Таковы результаты исследования телеканала "Русский бестселлер", проведенного в социальных сетях в апреле.

На втором месте в рейтинге зрительских предпочтений – "В бой идут одни "старики" Леонида Быкова, а на третьем – "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука.

Пользователям задавали вопрос о том, какой фильм о Великой Отечественной войне у них самый любимый. Назвать можно было только одну картину. Всего было опрошено 367 человек в возрасте от 12 до 24 лет. Согласно результатам опроса, картины расположились следующим образом:

"А зори здесь тихие" – 20%; "В бой идут одни "старики" – 14%; "Они сражались за Родину" – 10%; "Битва за Севастополь" – 8%; "Т-34" – 7%; "Офицеры" – 5%; "28 панфиловцев" – 4%; "Брестская крепость" – 3%; "17 мгновений весны" – 3%; "Иди и смотри" – 2%.

Кстати, в основном за картину Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие" (1972) проголосовали девушки – около 85%.

А некоторые респонденты в ходе опроса решили, что их спрашивают про фильмы о Второй мировой войне в целом. Таких были единицы. Среди названных ими фильмов были "Мальчик в полосатой пижаме" и "Спасти рядового Райана".