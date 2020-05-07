Российская молодежь назвала свой любимый фильм о Великой Отечественной войне

Кадр из фильма "А зори здесь тихие", режиссер Станислав Ростоцкий
Самым любимым фильмом о Великой Отечественной войне у молодежи стала картина "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого. Таковы результаты исследования телеканала "Русский бестселлер", проведенного в социальных сетях в апреле.
На втором месте в рейтинге зрительских предпочтений – "В бой идут одни "старики" Леонида Быкова, а на третьем – "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука.
Пользователям задавали вопрос о том, какой фильм о Великой Отечественной войне у них самый любимый. Назвать можно было только одну картину. Всего было опрошено 367 человек в возрасте от 12 до 24 лет. Согласно результатам опроса, картины расположились следующим образом:
А некоторые респонденты в ходе опроса решили, что их спрашивают про фильмы о Второй мировой войне в целом. Таких были единицы. Среди названных ими фильмов были "Мальчик в полосатой пижаме" и "Спасти рядового Райана".
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