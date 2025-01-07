Умер известный российский бард Вадим Мищук

Фото: grushinfestival.ru

Бард-исполнитель Вадим Мищук скончался в Москве в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на портале Грушинского фестиваля.

"Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга – Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе. Будем помнить всегда", – сообщили на сайте фестиваля.

Причина смерти барда не уточняется.

Вадим Мищук родился 5 июля 1956 года в Риге. С конца 1970-х годов он выступал в ВИА "Домино" вместе с братом Валерием. Братья аккомпанировали своему пению игрой на шестиструнных гитарах. Самыми популярными их песнями стали "Уплывает пароход", "Рижский вокзал" и "Застолье".