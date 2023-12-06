06 декабря, 19:34Культура
Прощание с народной артисткой РФ Владимировой пройдет в Москве 8 декабря
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прощание с народной артисткой России, ведущей актрисой театра Et Cetera Татьяной Владимировой пройдет 8 декабря в церкви Иоанна Воина на Якиманке в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.
Отмечается, что с 12:00 до 14:00 будут проходить отпевание и прощание. Затем тело актрисы кремируют в морге Центральной клинической больницы.
Владимирова умерла на 74-м году жизни 5 декабря. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.
В ноябре прощание с народным артистом Советского Союза, дирижером, худруком Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым прошло в филармоническом зале. Проститься с дирижером пришли сотни человек.
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