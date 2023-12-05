Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народная артистка России и ведущая актриса театра в Москве Et Cetera Татьяна Владимирова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Как указано в сообщении, женщина скончалась 5 декабря из-за тяжелой болезни. Уточняется, что дату церемонии прощания объявят позже.

"Полвека Татьяна Владимирова служила театру. Служила талантливо, преданно и честно. В каждом новом спектакле у нее была роль, и было совершенно неважно – это эпизодическая роль или главная, все ее работы были сделаны восхитительно. Она могла сыграть абсолютно все", – отметили в пресс-службе.

Также в театре заявили, что таких думающих актрис, как Татьяна Владимирова, немного, а с ее уходом их стало еще меньше. Кроме того, народную артистку РФ любили зрители, режиссеры и многие другие.

"В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису. Она была центром притяжения для нас всех – мудрая, тонкая, легкая в общения, веселая и никогда не унывающая", – заключили в пресс-службе.

Владимирова с 1993 года работала в театре Et Cetera, сыграв в спектаклях "Дядя Ваня", "Лекари поневоле", "Смуглая леди сонетов", "Дон Кихот" и других. Также она снималась в фильме Алексея Германа – младшего "Довлатов" и сериале Юрия Мороза "Теория вероятности".

