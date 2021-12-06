Фото: Москва 24/Юлия Иванко
17 декабря в год 30-летия Москомархитектуры в Музее Москвы откроется выставка "Москва: Проектирование будущего". Экспозиция познакомит зрителей со знаковыми идеями и объектами города. По словам организаторов, у посетителей выставки будет уникальная возможность увидеть, какой была бы Москва, если бы осуществился сталинский Генплан.
Также на ней можно будет познакомиться с самыми смелыми идеями преобразования столицы, среди которых автомобильный тоннель под Красной площадью и знаменитый "Летающий город" Георгия Крутикова.
Музей Москвы для организации показа предоставил более 200 объектов – архивные фотографии, негативы, литографии, открытки XIX–XX веков, а также карты и планы застройки Москвы с XVII века до 1960-х годов. Особого внимания заслуживают сенсорные столы с интерактивными играми. С помощью них посетители смогут построить свой идеальный город, подобрать подходящие объект на застроенный участок игрового поля, а также пройти тест на знание различных тем из области градостроительства и архитектуры.
Зрители также увидят цикл документальных короткометражных фильмов, сделанных специально для выставки креативной студией Михаила Зыгаря, посвященных развитию дорог, социальной и культурной инфраструктуры. Также мини-фильмы расскажут о явлениях, которые влияли на развитие города: перенос столицы, обводнение, пожары, юбилеи, Олимпиада-80.
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