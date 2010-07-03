Раймонд Паулс объяснил слова о "навязчивой" публике

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Композитор Раймонд Паулс заявил, что российские слушатели более отзывчивы по сравнению с латышской публикой. Об этом сообщает РБК.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Паулс охарактеризовал латышей как менее навязчивых слушателей. Композитор якобы заявил, что в Латвии к нему выходят и дарят цветы "сердечно и ненавязчиво".

Впоследствии артист сказал, что его неправильно поняли.

"Как навязчивость? Где это написано? Это идиотизм абсолютный, я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика. Это ерунда абсолютная", – объяснил Паулс.

Раймонд Паулс – советский и латвийский композитор, пианист и дирижер. Среди его наиболее известных работ композиции "Миллион алых роз" Аллы Пугачевой и "Вернисаж", которую исполняют Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев.

Ранее персоной нон грата в Латвии признали певца Григория Лепса. Время действия запрета определено не было. В настоящий момент в черном списке Латвии находятся несколько тысяч человек.

