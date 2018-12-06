Прощание с актрисой Галиной Анисимовой пройдет 10 декабря в Московском театре имени Маяковского, сообщает ТАСС.

Гражданская панихида начнется в 11:00, в 14:00 пройдет кремация в Николо-Архангельском крематории. Похороны состоятся позднее на Ваганьковском кладбище.

Народная артистка РСФСР Галина Анисимова скончалась на 90-м году жизни. До последних дней она выходила на сцену театра имени Маяковского и была его старейшей актрисой.

В театре она сыграла несколько десятков ведущих ролей в самых разных амплуа. Также Анисимова снималась в фильмах "Простая девушка", "Жизнь Клима Самгина", "День полнолуния" и других.