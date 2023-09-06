Фестиваль абхазской культуры пройдет в Москве

Фото: abkhazmoscow.com

Фестиваль абхазской культуры состоится 24 сентября в саду "Эрмитаж" в Москве. Об этом заявили в пресс-службе Минкульта Абхазии.

По информации пресс-службы, на фестивале можно будет познакомиться с национальной культурой и историей страны.

"Также на фестивале покажут современную картину развития страны, которая в этом году празднует 30-летие Дня Победы в Отечественной войне 1992–1993 годов и 15-летие признания независимости Абхазии РФ", – сказано в заявлении министерства.

Гости смогут увидеть атрибуты абхазского быта, сыграть на музыкальных инструментах и даже попробовать национальные блюда.

В кинотеатре и лектории можно будет посмотреть кинематограф Абхазии, посетить мастер-классы, освоить азы местного языка, а на основной сцене будут выступать абхазские музыкальные и танцевальные коллективы.

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