Столичные музыканты стали призерами международного фестиваля Kustendorf CLASSIC в Сербии

Фото: Виктор Молодцов

Пианист Роман Соснин и саксофонист Владислав Минеев из Москвы стали серебряным и бронзовым призерами фестиваля русской классической музыки Kustendorf CLASSIC, который проходил в Сербии, рассказали в пресс-службе компании "Газпром нефть".

Музыканты выступали в нескольких направлениях: вокал, фортепиано, духовые и струнные инструменты. Призеров определяли именитые мастера классической музыки – российский дирижер Михаил Голиков, сербская скрипачка Даниела Йович и сербский композитор Александр Седлар.

Победителем стал контратенор Рахман Сатиев из Оренбурга, исполнивший арию Анастасио из оперы "Джустино" Антонио Вивальди. Второе место занял московский пианист Роман Соснин, который сыграл адажио из балета "Спящая красавица" Петра Чайковского. Бронза досталась саксофонисту Владиславу Минееву из Москвы за композицию Такаши Йошимацу "Пой, птица" из сонаты "Пушистая птица". Скрипачка из Ямало-Ненецкого автономного округа Зоя Пенькова была отмечена специальным призом Эмира Кустурицы.

"Уже 10 лет мы проводим фестиваль, который воссоздает то, что потихоньку исчезает во всем мире, – культуру. Когда мы хоть на минуту задумываемся и вспоминаем о том, что существуют такие громады, как Мусоргский, Толстой, жить на этой планете становится немного легче", – заявил основатель фестиваля Kustendorf CLASSIC, кинорежиссер, музыкант Эмир Кустурица.

В качестве наград по основной программе молодые музыканты получили золотую, серебряную и бронзовую матрешки, специально созданные российскими мастерами. Образ матрешки символизирует единство славянских народов, связанных общими историческими и культурными ценностями.

Kustendorf CLASSIC учрежден сербским режиссером Эмиром Кустурицей и с момента основания в 2013 году проходит при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". В столице программу "Родные города" реализует Московский НПЗ.

По словам заместителя генерального директора "Газпром нефти" по корпоративным коммуникациям Александра Дыбаля, Кустурица создал не только большое международное культурное событие с выступлением звезд мировой музыки, но и площадку творческого обмена между молодыми музыкантами России и Сербии.

"В этот раз российские участники при поддержке нашей компании приехали из разных уголков страны – из Омска, Оренбурга, Тюмени, Ханты-Мансийска, Москвы и Ямала. <...> Безусловно, для них это не просто конкурс и фестиваль, но еще и поездка в гости к самому Эмиру Кустурице. Такое событие станет ярким воспоминанием для начинающих российских и сербских музыкантов", – заявил Дыбаль.

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