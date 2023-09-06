Новый альбом рок-группы The Rolling Stones выйдет 20 октября

Фото: rollingstones.com

Рок-группа The Rolling Stones сообщила, что их новый музыкальный альбом под названием Hackney Diamonds выйдет 20 октября.

"Мы собрались здесь, чтобы представить новый сингл, который называется Angry (Злой. – Прим. ред.), и видео к нему – мы увидим его позже. Angry – это наш первый сингл из альбома, который называется Hackney Diamonds и выйдет 20 октября", – рассказал вокалист группы Мик Джаггер во время прямой трансляции, которая велась на их YouTube-канале.

Отмечается, что в новый альбом войдут 12 композиций. Последний альбом The Rolling Stones вышел в декабре 2016 года.

В конце августа The Rolling Stones анонсировали выпуск нового альбома под видом вымышленной стекольной компании Hackney Diamonds в газете лондонского района Хакни. Они включили в объявление названия нескольких песен.

В объявлении также было указано, что "новый офис компании" откроется в сентябре на Мэйр-стрит. Если позвонить по номеру, который был указан в объявлении, то можно было узнать дату открытия и адрес офиса, а также другие подробности, связанные с группой.



The Rolling Stones не будут исполнять песню Brown Sugar