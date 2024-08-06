Умер актер из "Глухаря" Владимир Новицкий

Фото: кадр из фильма "Тест на беременность 2"; режиссер – Антон Сиверс, Олег Асадулин, Клим Шипенко; Всемирные Русские Студии

Российский актер Владимир Новицкий, известный по роли в сериале "Глухарь", ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на портал kino-teatr.ru.

Отмечается, что актер умер 2 августа. Причина смерти не называется.

Новицкий родился в 1977 году. Он окончил ВТУ имени Щукина, после выпуска и до 2002 года служил в театре "Вернисаж".

Актер снялся в полусотне проектов, среди них – "Анна Каренина", "Кодекс чести", "Студенты", "Глухарь", "Кулагины" и другие.