Фото: Главархив Москвы/Артист оперетты С. Кулаков выступает перед фронтовиками. Фото Б. Игнатовича. 1943–1944 годы.

Театры и библиотеки помогали москвичам в годы войны. Воспоминаниями жителей города о военном времени поделилась начальник отдела "История Москвы" Музея Москвы Ирина Карпачева, передает портал мэра и правительства столицы.

Аншлаг в театрах и концертных залах был даже вечером 22 июня 1941 года. Солист Большого театра Сергей Лемешев исполнил партию Ромео в "Ромео и Джульетте" в переполненном зале, а утром артисты и зрители ушли в военкоматы. На фронт ушли Владимир Этуш, Зиновий Гердт, Анатолий Папанов и другие артисты.

Театры в военное время работали по трем направлениям. Одно из них – выступление артистов в сборных пунктах, госпиталях, военных училищах, бомбоубежищах и на вокзалах. Второе направление представляли собой фронтовые бригады, сформированные во всех столичных театрах и отправленные вслед за войсками. Артисты, одетые в шинели, давали представления, находясь в тяжелых условиях.

В рамках третьего направления актеры оставались в театрах, чтобы продолжать работу в городе. Культурные учреждения показывали представления даже при сокращении или отсутствии финансирования, эвакуации, холоде в залах и слиянии трупп. В общей сложности в Москве работали 12 объединенных театров, спектакли которых имели патриотическую или историческую тематику.

"Хотя начальники настаивали на патриотическом репертуаре, зрители часто хотели смотреть комедии и слушать классические романсы. Бойцы просили актрис надевать на выступления красивые концертные платья, а не гимнастерки… Это было мостом между фронтом и домом, между войной и мирной жизнью", – добавила начальник отдела музея.

Также актеры посещали госпитали и детские дома, зачастую добираясь туда пешком из-за нехватки транспорта. В госпиталях выступали Аркадий Райкин, Игорь Ильинский и Валерия Барсова.

Когда немецкие войска были уже недалеко от Москвы, осенью 1941 года, артисты отправились на линию фронта из здания театра. Актер Театра Сатиры Владимир Хенкин и его коллеги поехали к линии фронта на грузовике.

"Грузовик служил сценой, артист начал смешной монолог и увидел, как неподалеку хоронили погибших. А надо было доиграть веселую сценку", – обратила внимание Карпачева.

После отмены спектакля "Прекрасная Елена" 16 сентября артисты обратились к правительству с просьбой остаться, чтобы работать для защитников столицы. Уже 19 октября в зале Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко прошла премьера оперетты "Корневильские колокола", которую посетило очень много зрителей.

Зимой 1941 года в зданиях театров не было отопления, поэтому балеринам нужно было что-то надевать под пачки, а зрителям приходилось сидеть в валенках и варежках. Представления заканчивались ближе к 22:00, так как позже начинался комендантский час.

Помимо занятости в театре, артисты также дежурили на крышах по ночам. Они имели при себе зажигательные бомбы. Летом того же года вражеским налетом был уничтожен Театр имени Е. Б. Вахтангова на Арбате, из-за чего погибли артисты Василий Куза и Николай Чистяков.

Также выступления проходили в метро. Одна из жительниц столицы пела на станции несколько часов, пока горожане прятались от бомбовых ударов, происходящих на поверхности. Солист Большого театра Сергей Лемешев в метрополитене рассказывал сказки испуганным детям.

Торжественное заседание Моссовета в честь 24-й годовщины Октябрьской революции прошло 6 ноября того же года на станции "Маяковская". Пока Москва была в осаде, на концерте выступали оперные артисты Иван Козловский и Максим Михайлов, Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР.

Выступление артистов Большого театра транслировалось по всей России по радио в знак того, что Москва жива, а горожане не дрожат от страха.

Празднование Нового года с 1940-го на 1941-й прошло с елками и хороводами. Артисты переодевались в Дедов Морозов, а дети получили подарки в Колонном зале Дома союзов.

Вместе с тем Московский зоопарк во время войны не закрывался ни на один день. По словам начальника отдела музея, животных пытались эвакуировать, но многие из них погибли при перевозке. Обитатели зоосада замерзали из-за отсутствия отопления, но сотрудники согревали их одеялами и пледами.

Тем временем парк "Сокольники" с приближением линии фронта к Москве стал военным лагерем, где сформировались три стрелковые и танковая дивизии. На это время пространство было закрыто, однако как только фронт отошел от столицы, парк вновь заработал.

На предприятиях также организовывали театральные постановки. Рабочие трудились по 12–16 часов и находили время для творчества. Самодеятельность стала способом отвлечься от тяжелой работы.

Библиотеки обустраивали читальные залы в метро. Там же оставляли газеты с последними новостями. Сотрудники Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина читали вслух в госпиталях и помогали раненым писать письма родным.

В Музее Москвы хранятся воспоминания москвичей. Очевидцы тех событий вспоминали, как в ночь на 9 мая 1945 года с новостью о победе над немецкими войсками Москва стала как "коммунальная квартира, пела, плясала и плакала".

"Все военные годы Москва старалась жить, как жила до войны. Конечно, было понятно, что жизнь не будет прежней, многие не вернулись в родной город, поэтому этот праздник всегда будет со слезами", – подытожила Карпачева.

Около 700 мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в кинопарке "Москино" до 11 мая. Самая насыщенная программа запланирована на 9 мая. В этот день пройдет сразу несколько исторических реконструкций.

Также в этот день для гостей подготовили спектакли о мужестве и подвигах героев. В декорациях "Ступени Рейхстага" покажут фильмы "Они сражались за Родину", "Летят журавли" и "Повесть о настоящем человеке".