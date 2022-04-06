Гостем программы "The City. Говорим" станет дизайнер Игорь Чапурин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет дизайнер, создатель ателье Chapurin Haute Couture Игорь Чапурин. Эфир передачи пройдет в ночь с 6 на 7 апреля, в 00:20.

Дизайнер расскажет зрителям о новом расцвете индпошива и о том, кем и где будет производиться доступная одежда на заказ.

Ранее в программе "The City. Говорим" принимал участие телерадиоведущий Владислав Лисовец. В эфире Москвы 24 он рассказал зрителям, почему ресейл стал трендом и где его покупать.